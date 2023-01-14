Icon

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية Icon فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال Icon انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا Icon تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا Icon الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل Icon الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع Icon إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين Icon كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر حتى الأربعاء المقبل

انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا

2023-01-14 الساعة 6:48
انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، غدًا الأحد، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزاد سينطلق بدْءًا من غدٍ الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 25 جمادى الآخرة لعام 1444 هـ.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات توثق الربيع المبكر في مكة المكرمة

Img

تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر

طريقة الوصول للمزاد

وفيما يتعلق بطريقة الوصول للخدمة؛ أشارت إلى أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

وفي وقت سابق، أكدت المرور أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار