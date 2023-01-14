انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، غدًا الأحد، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزاد سينطلق بدْءًا من غدٍ الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 25 جمادى الآخرة لعام 1444 هـ.

طريقة الوصول للمزاد

وفيما يتعلق بطريقة الوصول للخدمة؛ أشارت إلى أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.