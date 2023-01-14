الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، غدًا الأحد، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المزاد سينطلق بدْءًا من غدٍ الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 25 جمادى الآخرة لعام 1444 هـ.
وفيما يتعلق بطريقة الوصول للخدمة؛ أشارت إلى أن الخطوات تتمثل فيما يلي:
ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.