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تحت رعاية أمير الرياض

انطلاق مهرجان حمضيات الحريق السابع اليوم

2023-01-11 الساعة 2:27
انطلاق مهرجان حمضيات الحريق السابع اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يفتتح محمد بن ناصر الجرباء محافظ الحريق رئيس لجنة التنمية السياحية، مهرجان الحريق السابع للحمضيات 2023، اليوم الأربعاء، وذلك في مقر المهرجان بجوار مسجد العيد في محافظة الحريق.

الأمن الغذائي

وفي هذا الصدد، نوّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الصنعاء، بأهمية هذا المهرجان الذي يؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بالأمن الغذائي.

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وثمن الصنعاء حرص ومتابعة واهتمام أمير منطقة الرياض الذي دائمًا يؤكد ضرورة العمل وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي في المملكة.

ولفت إلى أهمية قيمة ومكاسب مهرجان الحمضيات ودعمه للمزارعين والمنتجين المحليين وتحويل الفواكه الموسمية إلى منتج وطني ومساهمته في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية.

مزارع مميزة

من جانبه، عبر الأستاذ إبراهيم بن عبدالله العجيان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق عن سعادته بالرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض للمهرجان، لافتًا إلى أن هذا دليل على اهتمام ولاة الأمر لدعم مثل هذه المهرجانات ذات الطابع الزراعي والتي تؤكد ضرورة المحافظة على الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأشار العجيان إلى أن عدد المزارع بمحافظة الحريق والمراكز التابعة لها (679) مزرعة متنوعة المحاصيل، ومجموع عدد أشجار الحمضيات لجميع الأصناف (90) ألف شجرة، إضافة إلى أن مجموع عدد اشجار النخيل أكثر من 121 ألف نخلة ويبلغ إنتاج التمور خلال الموسم (3500) طن، فيما يبلغ عدد أشجار التين (11000) ألف شجرة، ومجموع أشجار الفواكه الأخرى المتنوعة (2000) شجرة، وتنتج المحافظة والمراكز التابعة لها طوال أيام السنة أنواع مختلفة من أصناف الخضار.

أهمية المهرجان

من جانبه، قال الأستاذ فهد الدميخي رئيس بلدية محافظة الحريق، إن هذه الرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض دليل على أهمية المهرجان وما يقدمه من منتجات زراعية متنوعة وأن البلدية بدورها تعمل على تهيئة موقع المهرجان وتسخر كل طاقاتها في إنجاح المهرجان الذي سوف يكون منارة لاستقطاب المواطنين والمزارعين وغيرهم في الحضور والتفاعل مع حركة البيع والشراء.

ولفت الدميخي إلى ضرورة الاهتمام بمثل هذه المواسم الزراعية والمساهمة في توفير أماكن للبيع والشراء للمنتجات المحلية الزراعية وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين المحليين لعرض منتجاتهم الزراعية وتعزيز العوائد المالية لهم والمساهمة في رفع الناتج الوطني المحلي في الجانب الاقتصادي والتجاري.

ورحب رئيس بلدية محافظة الحريق بالزوار والضيوف ووسائل الإعلام، متمنيًا للجميع الاستمتاع بالمهرجان والفعاليات المصاحبة.

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