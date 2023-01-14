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قصف البنية التحتية

انفجارات جديدة تهز كييف

2023-01-14 الساعة 12:25
انفجارات جديدة تهز كييف
المواطن - فريق التحرير

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دوت انفجارات عدة في العاصمة كييف، صباح السبت، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفًا استهدف بنية تحتية رئيسية.

هجوم صاروخي

وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو عبر تليجرام إن هجومًا صاروخيًا على منشآت بنية تحتية حيوية في كييف مستمر.

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وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحض السكان على البقاء في الملاجئ.

دوي انفجارات

وأضاف: سُمع دوي انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، الضفة اليسرى من كييف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن الضربات أم بسبب تشغيل أنظمة دفاع جوي، إذ لم تتعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم منذ ليلة رأس السنة الميلادية.

مولدات كهربائية

وفي وقت سابق، أعلن تيموشينكو أن بلاده تسلمت أكثر من 300 ألف مولد كهربائي بقدرات مختلفة حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، وسط الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال المستشار الأوكراني: سنوفر الضوء والاتصال مهما حاولوا حرماننا منه.

البنية التحتية

وأوضح تيموشينكو أن السلطات الأوكرانية ركزت جهودها في الفترة الأخيرة على توفير المعدات اللازمة للبنية التحتية الحيوية، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية على قطاع الطاقة في البلاد.

وكشف المسؤول الأوكراني عن تسلم كييف أكثر من 300 ألف مولد كهربائي بقدرات مختلفة ومتفاوتة خلال العام الماضي.

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