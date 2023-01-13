انفجار شاحن هاتف يتسبب باندلاع حريق داخل طائرة ركاب

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انفجر شاحن هاتف محمول على متن طائرة، أول من أمس، وأدى إلى اندلاع حريق خطر، قبل إقلاعها بقليل، حيث كفلت شجاعة المضيفات القدرة على إخماده، ومن ثم حماية مئات الركاب.
وظهر المسافرون وهم مذعورون ويبتعدون عن الحريق الذي تسبب في إصابة شخصين، وتصاعد الدخان في المقصورة، بينما كانت تسارع المضيفات لإخماده، كي لا يؤدي إلى المزيد من الأضرار.
وكان من المفترض أن تسافر طائرة شركة الطيران سكوت من تايوان إلى سنغافورة عندما اندلع الحريق، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.
وظهر في اللقطات، التي نشرت على تويتر، أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع متجهة إلى وجهتها، عندما اشتعلت النيران داخلها. وتمكنت المضيفات من إطفاء الحريق بنجاح.
وكشف مطار تايوان أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في اليدين، وكدمة صغيرة في الوجه.
وأحد المصابين هو صاحب الشاحن المحمول، الذي انفجر بسبب ارتفاع حرارته، وكان الآخر شريكه في السفر، وقد غادر جميع الركاب البالغ عددهم 189، الطائرة بسلام، وتم إلغاء الرحلة.