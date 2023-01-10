انفجار عنيف يهز العاصمة اليمنية

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هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، أثناء محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، إطلاق صاروخ باليستي، من أحد المعسكرات الخاضعة لها.
وأكد سكان محليون لقناة العربية، أن انفجاراً عنيفاً سُمع من معسكر الحفا الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة صنعاء، موضحين أن الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء، ناجم عن محاولة فاشلة لميليشيا الحوثي لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحفا.
وأشاروا إلى أن الانفجار سبب حالة من الهلع والرعب للنساء والأطفال القاطنين في الأحياء المجاورة لمعسكر الحفا.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن محاولة الإطلاق الحوثية الفاشلة للصاروخ الباليستي تسببت بأضرار مادية كبيرة، دون وصول معلومات عن سقوط ضحايا بشرية.
وتستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية المعسكرات الخاضعة لسيطرتها والمتواجدة في الأحياء السكنية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية الخاضعة للقوات الحكومية.