اهتمام الزوجة الزائد يفسد العلاقة الزوجية

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قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف: إن اهتمام الزوجة ودلالها الزائد لزوجها يفسده، بعد تأييد 52% من استفتاء طرحه البرنامج حول هذا الأمر.
#صباح_السعودية | "الرجل لا يستحق الدلال من الزوجة، والاهتمام الزائد به يُفسده" أخصائي اجتماعي أول فاطمة الشريف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/6C0RF5UhuOقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 2, 2023
وأوضحت الشريف في حوارها لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أن الاهتمام الزائد بالراجل تجعله يبحث عن أكثر من ذلك فيؤدي في النهاية إلى إحساسه بالملل، والبحث عن غيرها، ومن ثم تدمير العلاقة الزوجية.
ولفتت إلى أن حب الأزواج هو عطاء بين الجانبين، لكن الحب من طرف واحد يؤدي لإفساد العلاقة بين الطرفين، وهو ما يجعل أحيانا الزوجة تبالغ في دلال زوجها.
تطرقت لها الدراسات النفسية والاجتماعية، فالاهتمام الزائد يسبب:
ـ معاناة للمرأة والرجل دون استثناء.
ـ قد يتحول إلى عقدة مزمنة مترافقة بالخوف الدائم من المستقبل.
ـ يسبب المعاناة النفسية والروحية على الدوام.
ـ يصاحبه آلام لا تنتهي، خصوصا إذا كان بعيدا عن الحبيب.
ـ قد يسهل استغلال الحبيب اللامنتاهي، طالما أن الحبيب يعلم أنه مهما فعل بالمحب لن يشكو أو يتذمر خوفا من فقدانه.
ـ قد يحول العلاقة إلى حب من طرف واحد وعلاقة أحادية كل قراراتها لا يملكها إلا الحبيب.
الحب هو اسمى معاني الوجود، لكن ستظل كلمة” خير الأمور الوسط” معيار للحياة الزوجية ، من خلال الاهتمام بالحبيب بالشكل المتكافئ من الطرفين، تحكيم العقل والقلب معا في جميع الأمور، عدم قبول العلاقات الهامشية أو التضحيات المبالغ فيها.