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تشعر الزوج بالملل ويبحث عن غيرها

اهتمام الزوجة الزائد يفسد العلاقة الزوجية

2023-01-02 الساعة 1:18
اهتمام الزوجة الزائد يفسد العلاقة الزوجية
المواطن - فريق التحرير

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قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف: إن اهتمام الزوجة ودلالها الزائد لزوجها يفسده، بعد تأييد 52% من استفتاء طرحه البرنامج حول هذا الأمر.

تدمير العلاقة الزوجية

وأوضحت الشريف في حوارها لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أن الاهتمام الزائد بالراجل تجعله يبحث عن أكثر من ذلك فيؤدي في النهاية إلى إحساسه بالملل، والبحث عن غيرها، ومن ثم تدمير العلاقة الزوجية.

ولفتت إلى أن حب الأزواج هو عطاء بين الجانبين، لكن الحب من طرف واحد يؤدي لإفساد العلاقة بين الطرفين، وهو ما يجعل أحيانا الزوجة تبالغ في دلال زوجها.

أضرار الاهتمام الزائد

تطرقت لها الدراسات النفسية والاجتماعية، فالاهتمام الزائد يسبب:

ـ معاناة للمرأة والرجل دون استثناء.

ـ قد يتحول إلى عقدة مزمنة مترافقة بالخوف الدائم من المستقبل.

ـ يسبب المعاناة النفسية والروحية على الدوام.

ـ يصاحبه آلام لا تنتهي، خصوصا إذا كان بعيدا عن الحبيب.

ـ قد يسهل استغلال الحبيب اللامنتاهي، طالما أن الحبيب يعلم أنه مهما فعل بالمحب لن يشكو أو يتذمر خوفا من فقدانه.

ـ  قد يحول العلاقة إلى  حب من طرف واحد وعلاقة أحادية كل قراراتها لا يملكها إلا الحبيب.

خير الأمور الوسط

الحب هو اسمى معاني الوجود، لكن ستظل كلمة” خير الأمور الوسط” معيار للحياة الزوجية ، من خلال الاهتمام بالحبيب بالشكل المتكافئ من الطرفين، تحكيم العقل والقلب معا في جميع الأمور، عدم قبول العلاقات الهامشية أو التضحيات المبالغ فيها.

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