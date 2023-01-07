Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يلعب في صفوفه منذ 2013

باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد ماركينيوس

2023-01-07 الساعة 2:57
باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد ماركينيوس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن النجم البرازيلي ماركينيوس أصبح قريبًا من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ماركينيوس يقترب من البقاء

وكان ماركينيوس صاحب الـ28 عامًا قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2013، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في صيف 2024.

قد يهمّك أيضاً
Img

رئيس كورينثيانز: فاوضنا رونالدو قبل النصر

Img

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

وقال ماركينيوس خلال تصريح أبرزه خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو: “متفائل وواثق من توقيع العقد الجديد قريبا”.

وأضاف ماركينيوس، حسب ما كتبه رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المفاوضات مع النادي تتقدم بشكل جيد للغاية.. سعيد هنا وأشعر بأنني في بيتي رفقة سان جيرمان”.

ماركينيوس
ماركينيوس – المصدر @PSG_English

كما كشف رومانو عن التفاصيل النهائية المتبقية لتجديد ماركينيوس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث أكد أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2026 أو 2027.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان تعتبر ماركينيوس من الركائز الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها مثلما جددت عقد ماركو فيراتي حتى صيف 2026.

باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج - ماركينيوس

باريس سان جيرمان هذا الموسم

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مستوى مميزًا في الدوري الفرنسي الممتاز، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من الفوز 14 مرة، والتعادل مرتين وخسر لقاءً واحدًا.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم