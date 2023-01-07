باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد ماركينيوس

يبدو أن النجم البرازيلي ماركينيوس أصبح قريبًا من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ماركينيوس يقترب من البقاء

وكان ماركينيوس صاحب الـ28 عامًا قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2013، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في صيف 2024.

وقال ماركينيوس خلال تصريح أبرزه خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو: “متفائل وواثق من توقيع العقد الجديد قريبا”.

وأضاف ماركينيوس، حسب ما كتبه رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المفاوضات مع النادي تتقدم بشكل جيد للغاية.. سعيد هنا وأشعر بأنني في بيتي رفقة سان جيرمان”.

كما كشف رومانو عن التفاصيل النهائية المتبقية لتجديد ماركينيوس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث أكد أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2026 أو 2027.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان تعتبر ماركينيوس من الركائز الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها مثلما جددت عقد ماركو فيراتي حتى صيف 2026.

باريس سان جيرمان هذا الموسم

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مستوى مميزًا في الدوري الفرنسي الممتاز، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من الفوز 14 مرة، والتعادل مرتين وخسر لقاءً واحدًا.