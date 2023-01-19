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يساهم في تمكين الشركات من النمو

بدء تطبيق نظام الشركات الجديد

2023-01-19 الساعة 12:52
بدء تطبيق نظام الشركات الجديد
المواطن - واس

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أعلنَت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بدءَ سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه ابتداءً من اليوم 19 يناير 2023 م.

مزايا النظام

وأكدت الوزارة والهيئة إسهام النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.

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وثيقة تشريعية موحدة

كما أشارتا إلى دوره في تنظيم الأحكام المتعلقة للشركات بأشكالها كافة، ضمن وثيقة تشريعية موحدة، وذلك في إطار مساعيهما لاستكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.

وكانت الوزارة والهيئة قد أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، وذلك امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام؛ بما يسهم في تحقيق أهدافه.

دعم الاستثمار

ومن المقرَّر أن يسهم نظام الشركات في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعَّال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، إضافة إلى إسهاماته الفاعلة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعت “التجارة” و”السوق المالية” العموم والمهتمين إلى الاطلاع على نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية على موقع الوزارة على الرابط: https://mc.gov.sa/ar/Pages/CS.aspx ، وعبر موقع الهيئة على الرابط: https://cma.org.sa/Market/NEWS/pages/CMA_N_3264.aspx .

 

 

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