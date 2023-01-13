بداية محبطة لـ جواو فيليكس مع تشيلسي

خيب النجم البرتغالي جواو فيليكس آمال الجماهير في مباراته الأولى مع فريقه تشيلسي ضد فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

طرد جواو فيليكس بمباراته الأولى

وكان جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، قد أتم مساء الأربعاء، انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبدأ النجم البرتغالي مسيرته مع تشيلسي بشكل أساسي في مباراة فولهام، وظهر بشكل مميز، وأهدر أكثر من فرصة خطيرة خلال أحداث الشوط الأول، ونال البطاقة الحمراء عند الدقيقة 58، بعد تدخله العنيف مع كيني تيتي.

وأصبح جواو فيليكس أول لاعب يحصل على البطاقة الحمراء من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي خلال مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وبات جواو فيليكس أول لاعب يُطرد في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فيديريكو فازيو الذي حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي، في أكتوبر عام 2014.

خسارة تشيلسي ضد فولهام

ولعب تشيلسي ضد فولهام بالأمس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل هدف البلوز كاليدو كوليبالي، فيما سجل ثنائية فولهام ويليان وكارلوس فينينسيوس.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عند 25 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد فولهام إلى 31 نقطة في المركز السادس.