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للعمل في الرياض وجدة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات

2023-01-16 الساعة 12:21
برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مدينة (الرياض) ومحافظة (جدة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض):

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– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة العربية، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في الكتابة والتحرير وإعداد التقارير وإيصال المعلومات المعقدة بتنسيقات وأنماط سهلة القراءة.

2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في العمل بمكاتب الوزارات والهيئات والإدارات التنفيذية.
– خلفية عملية ضمن قطاعات ومجالات متعددة لها علاقة بالدعم اللوجستي أو العلاقات العامة أو التشريفات والبروتوكولات.

المهارات:

1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض):

– قدرة عالية على الصياغة والتدقيق اللغوي والإملائي.
– قدرات تحليلية للنصوص والعمل على إعادة صياغتها أو تطويرها لبناء محتوى بجودة عالية.
– مهارات احترافية في كتابة النصوص والتحرير، بما في ذلك المقالات والتقارير والبيانات وما إلى ذلك.
– القدرة على العمل ضمن الفريق.
– القدرة على العمل تحت الضغط وبجودة عالية.
– إجادة العمل على برامج مايكروسوفت ويندوز.
– امتلاك مهارات اتصال عالية باللغتين العربية والإنجليزية.

2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة):

– امتلاك مهارة التواصل الفعال (لفظيًّا، كتابيًّا) باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على العمل ضمن الفريق.
– القدرة على العمل تحت الضغط وبجودة عالية.
– إجادة العمل على برامج مايكروسوفت ويندوز.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو لعام 2017م، ويتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى البرنامج في المقام الأول إلى زيادة عدد المعتمرين على أكمل وجه وإثراء تجربتهم في بيئة تعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة وجاذبة للمستثمرين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض):

اضغط هنا

2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة):

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