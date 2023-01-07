بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

أعلنت شركة سامسونج ديسبلاي عن أول شاشة OLED للهواتف الذكية مع مستوى سطوع هائل قدره 2,000 شمعة.

مزايا جديدة

وقالت الشركة الكورية في بيان، إنها حصلت على العلامة التجارية الخاصة بهذا المستوى من السطوع تحت اسم النطاق الديناميكي الفائق Ultra Dynamic Range أوUDR من الشركة العالمية لعلوم السلامة.

وأضافت أنها حصلت على علامتي UDR 1500 و UDR 2000 لشاشات OLED الخاصة بالهواتف الذكية، ونظراً إلى أن علامة UDR التجارية تشير إلى مستوى السطوع للشاشة، فإن شاشات سامسونج التي حصلت على هذه العلامة تثبت قدرتها على تقديم سطوع قدره 1.500 شمعة، أو 2000 شمعة، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

مقاييس للشاشات

ومع تزايد المحتوى الفائق الدقة UHD، أصبح نطاق سطوع الشاشة والقدرة على الحفاظ عليه أحد مقاييس الأداء الرئيسية لشاشات العرض.

وتظهر الشاشات العالية السطوع من سامسونج جودة أكثر واقعية مع تجربة لونية ثرية تزيد من متعة الاستخدام.