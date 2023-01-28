بندر الفيصل: قبلنا 90 جوادًا من أصل 1200 للمشاركة بـ كأس السعودية

قال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل إنه تم قبول 90 جوادًا من أصل 1200 وذلك للمشاركة في بطولة كأس السعودية للفروسية.

كأس السعودية

وقال الأمير بندر الفيصل في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: “تم تسجيل أكثر من 1200 جواد للمشاركة في كأس السعودية، ولكننا لم نستطع قبول أكثر من 90 جوادًا، الجوائز تصل إلى 20 مليون ريال وليس 10 ملايين، في الشوط الرئيسي”.

وأضاف: ” نحن سعداء باستضافة جميع المشاركين، وأكثر من 100 جواد من اليابان أرادوا المشاركة وهذا يحدث لأول مرة، ولن يصل منهم إلا 15 أو 20 جوادًا”.

وواصل الأمير بندر الفيصل: ” للمرة الأولى كأس خادم الحرمين الشريفين يتم تصنيف الخيل المشاركة على المستوى الدولي، وأتوقع خلال النسختين المقبلتين من هذه البطولة سوف يرتفع التصنيف، وهذا يدل على الدعم اللامحدود من القيادة لسباقات الخيل، ومن الرائع أن نرى هذا التصنيف الدولي الكبير في منافسات سباق الفروسية في المملكة، وهذا يدل على إدارة مثالية”.

فيديو | رئيس مجلس الفروسية الأمير بندر الفيصل لـ #الإخبارية: جميع الجياد المشاركة في كأسي خادم الحرمين الشريفين مصنفة تصنيفا دوليا#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Lhk57XLyIy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023

وكان الأمير بندر الفيصل، أعلن يوم 17 يناير الجاري، عن انطلاق النسخة الرابعة من بطولة كأس السعودية للفروسية، حيث تُقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، يومي 24 و25 فبراير المقبل.

يذكر أن الأمير بندر الفيصل كان قدم الشكر للقيادة بسبب الدعم الكبير لأنشطة رياضة الفروسية وسباق الخيل.

وأضاف: “النسخة الرابعة تشهد إقبالًا منقطع النظير، وأعداد المسجلين في تزايد مستمر، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كأس السعودية على مستوى العالم”.