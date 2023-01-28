Icon

أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين Icon فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق البطولة يومي 24 و25 فبراير

بندر الفيصل: قبلنا 90 جوادًا من أصل 1200 للمشاركة بـ كأس السعودية

2023-01-28 الساعة 10:57
بندر الفيصل: قبلنا 90 جوادًا من أصل 1200 للمشاركة بـ كأس السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل إنه تم قبول 90 جوادًا من أصل 1200 وذلك للمشاركة في بطولة كأس السعودية للفروسية.

كأس السعودية 

وقال الأمير بندر الفيصل في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: “تم تسجيل أكثر من 1200 جواد للمشاركة في كأس السعودية، ولكننا لم نستطع قبول أكثر من 90 جوادًا، الجوائز تصل إلى 20 مليون ريال وليس 10 ملايين، في الشوط الرئيسي”.

وأضاف: ” نحن سعداء باستضافة جميع المشاركين، وأكثر من 100 جواد من اليابان أرادوا المشاركة وهذا يحدث لأول مرة، ولن يصل منهم إلا 15 أو 20 جوادًا”.

وواصل الأمير بندر الفيصل: ” للمرة الأولى كأس خادم الحرمين الشريفين يتم تصنيف الخيل المشاركة على المستوى الدولي، وأتوقع خلال النسختين المقبلتين من هذه البطولة سوف يرتفع التصنيف، وهذا يدل على الدعم اللامحدود من القيادة لسباقات الخيل، ومن الرائع أن نرى هذا التصنيف الدولي الكبير في منافسات سباق الفروسية في المملكة، وهذا يدل على إدارة مثالية”.

وكان الأمير بندر الفيصل، أعلن يوم 17 يناير الجاري، عن انطلاق النسخة الرابعة من بطولة كأس السعودية للفروسية، حيث تُقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، يومي 24 و25 فبراير المقبل.

يذكر أن الأمير بندر الفيصل كان قدم الشكر للقيادة بسبب الدعم الكبير لأنشطة رياضة الفروسية وسباق الخيل.

وأضاف: “النسخة الرابعة تشهد إقبالًا منقطع النظير، وأعداد المسجلين في تزايد مستمر، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كأس السعودية على مستوى العالم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار