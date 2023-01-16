بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر

انتهت، منذ قليل، مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بركلات الترجيح.

تقدم الزمالك

وبدأت مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وتمكن الفريق الأبيض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق حسام عبدالمجيد برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

وحصل علي جبر على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 11، بعد التحامه مع سيف الدين الجزيري، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، ليدفع المدير الفني باتشيكو بأسامة جلال بدلًا من عبدالله السعيد عند الدقيقة 15.

وأطلق أحمد سيد زيزو كرة مرت أعلى العارضة، وأبعد حسام عبدالمجيد عرضية من أحمد فتحي، وسدد وليد الكرتي كرة قوية أبعدها محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الكرتي يسجل التعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر بيراميدز بشكل أفضل ونجح وليد الكرتي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، لينتفض اللاعبون بحثًا عن هدف جديد، وأنقذ عواد فرصة خطيرة من لاكاي بعد تمريرة من رمضان صبحي.

ومرت رأسية الجزيري أعلى العارضة، قبل أن يمرر كرة مميزة وصلت إلى إمام عاشور، ولكن سدد كرة بعيدة، وأبعد الدفاع عرضية من لاعب الزمالك مصطفى شلبي، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، ليتم لعب الأشواط الإضافية.

بيراميدز يتأهل

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل هادئ من الفريقين وسط محاولات من الزمالك، إلا أن الدفاع تألق وأبعد الخطورة عن المرمى، كما أنقذ أحمد الشناوي فرصة خطيرة من حسام عبدالمجيد.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، ليتم لعب ركلات الترجيح، والتي شهدت تألق حارس المرمى أحمد الشناوي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 وتأهله إلى نهائي كأس مصر.