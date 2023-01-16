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بعد تجاوز الزمالك بركلات الترجيح

بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر

2023-01-16 الساعة 10:29
بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بركلات الترجيح.

تقدم الزمالك

وبدأت مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وتمكن الفريق الأبيض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق حسام عبدالمجيد برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

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حسام عبدالمجيد
احتفال حسام عبدالمجيد – المصدر @ZSCOfficial

وحصل علي جبر على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 11، بعد التحامه مع سيف الدين الجزيري، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، ليدفع المدير الفني باتشيكو بأسامة جلال بدلًا من عبدالله السعيد عند الدقيقة 15.

وأطلق أحمد سيد زيزو كرة مرت أعلى العارضة، وأبعد حسام عبدالمجيد عرضية من أحمد فتحي، وسدد وليد الكرتي كرة قوية أبعدها محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الزمالك ضد بيراميدز
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

الكرتي يسجل التعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر بيراميدز بشكل أفضل ونجح وليد الكرتي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، لينتفض اللاعبون بحثًا عن هدف جديد، وأنقذ عواد فرصة خطيرة من لاكاي بعد تمريرة من رمضان صبحي.

ومرت رأسية الجزيري أعلى العارضة، قبل أن يمرر كرة مميزة وصلت إلى إمام عاشور، ولكن سدد كرة بعيدة، وأبعد الدفاع عرضية من لاعب الزمالك مصطفى شلبي، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، ليتم لعب الأشواط الإضافية.

الزمالك وبيراميدز
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

بيراميدز يتأهل

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل هادئ من الفريقين وسط محاولات من الزمالك، إلا أن الدفاع تألق وأبعد الخطورة عن المرمى، كما أنقذ أحمد الشناوي فرصة خطيرة من حسام عبدالمجيد.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، ليتم لعب ركلات الترجيح، والتي شهدت تألق حارس المرمى أحمد الشناوي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 وتأهله إلى نهائي كأس مصر.

نادي الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر
جانب من المباراة – المصدر @pyramidsfc

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