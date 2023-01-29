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صاحب المقابلة النارية في نوفمبر الماضي

بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب

2023-01-29 الساعة 5:01
بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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كشف الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، عن اتصال كريستيانو رونالدو به؛ ليخبره أنه يحب الحياة في السعودية منذ انتقاله إلى النصر في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان رونالدو قد اختار التوقيع مع نادي النصر بعد أسابيع من التكهنات بعد رحيله المثير للجدل من مانشستر يونايتد، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرًا على الإطلاق بعقد 200 مليون دولار في السنة.

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وكشف مورغان أن رونالدو قد تواصل معه عبر رسائل نصية للتعليق على مدى استمتاعه بأحدث خطواته، قائلًا: إنه سعيد بالتأكيد، لقد قمت بتبادل بعض الرسائل معه، وهو يحب الحياة هناك تمامًا، داخل وخارج الملعب.

مقابلة بيرس مورغان مع كريستيانو رونالدو

وكان بيرس مورغان صاحب اللقاء الناري، الذي كشف فيه رونالدو، 37 عامًا، عن وجود توترات شديدة بينه وبين المدرب إريك تين هاغ، والتي وصلت إلى نقطة الغليان عندما رفض رونالدو الظهور كبديل عندما كان فريقه يتطلع إلى تعزيز الانتصار في أكتوبر الماضي.

وقال في المقابلة التي أُجريت في نوفمبر الماضي، إنه شعر بالخيانة من قبل النادي الذي حقق معه الكثير من النجاح خلال صعوده إلى النجومية وزعم أن المدرب الهولندي لا يحترمه وبالتالي فهو لا يبادله الاحترام.

أثبتت تعليقات رونالدو أنها مثيرة للجدل لدرجة أن النادي وافق في النهاية على إنهاء عقده.

كريستيانو يتحدى نفسه كما لم يفعل أحد من قبل

وقال مورغان: بفضل تداعيات مقابلتنا، وقع كريستيانو رونالدو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، وهو الآن اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وتابع: يظل رونالدو يفعل ما يفعله طوال مسيرته، وهو تحدي نفسه للوصول إلى ما لم يصل إليه أحد من قبله، فهو يتحدى نفسه في بلد جديد، ودوري جديد، لقد أراد التحرر من مانشستر يونايتد وقد فعلها، واختار عرضًا مذهلاً.

واختتم قائلًا: أعتقد أن التحدي الجديد المتمثل في رفع مستوى كرة القدم في منطقة تشهد بالفعل تطورات مذهلة سيكون له تأثير أكبر من المتوقع على مسيرة رونالدو المذهلة.

بيرس مورغان كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب

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