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تواجه الدولة سنوات من عدم الاستقرار السياسي

بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات

2023-01-15 الساعة 6:49
بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت حكومة بيرو، فجر اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى؛ بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة دينا بولوارتي والتي أودت بحياة 42 شخصًا على الأقل في الأسابيع الأخيرة.

حالة الطوارئ تستمر 30 يومًا

ويسمح الإجراء، الذي يسري مفعوله لمدة 30 يومًا، للجيش بالتدخل للحفاظ على النظام وتعليق العديد من الحقوق الدستورية مثل حرية التنقل والتجمع، وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

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وبحسب إذاعة صوت أمريكا، خرج أنصار الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو في مسيرات حاشدة في شوارع الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية، منذ ديسمبر الأول للمطالبة بانتخابات جديدة وعزل بولوارتي.

بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات (1)

ورفضت بولوارتي التنحي قائلة في خطاب متلفز: ولائي لبيرو، لن أستقيل، معربة عن أسفها لسقوط قتلى بالتظاهرات في إطار الاشتباكات مع القوات الأمنية.

تشمل حالة الطوارئ العاصمة ليما، ومنطقتي كوسكو وبونو، وكذلك ميناء كالاو المجاور للعاصمة.

وتم وضع أكثر من 100 حاجز طريق في جميع أنحاء بيرو يوم السبت، وخاصة في الجنوب، الذي كان مركز الاضطرابات، وكذلك حول ليما.

عدم استقرار سياسي في بيرو

وواجهت بيرو عدم استقرار سياسي في السنوات الأخيرة، حيث كانت بولوارتي البالغة 60 عامًا هي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمس سنوات.

وتم وضع كاستيلو، الذي كان يخضع للتحقيق في العديد من قضايا الاحتيال خلال فترة ولايته، في الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرًا بتهمة التمرد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أطلق المدعي العام في بيرو تحقيقًا أوليًا في مزاعم الإبادة الجماعية ضد بولوارتي فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في الاضطرابات.

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