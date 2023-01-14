بيكيه يسخر من أغنية شاكيرا الجديدة

رد لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة التي سخرت منه وحصدت ملايين المشاهدات عقب إطلاقها مباشرة.

سخرية بيكيه

وقامت المغنية البالغة من العمر 45 عامًا بالمقارنة بينها وبين صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي، في كلمات أغنيتها الأخيرة والتي قالت فيها: “لقد استبدلت فيراري مقابل توينجو، لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

وفي المقابل رد بيكيه خلال أول لقاء له بعد طرح الأغنية: هذه الساعة ستستمر مدى الحياة. وانفجر الحضور ضحكًا على تعليقه الساخر بشأن أغنية شاكيرا.

الأغنية الفظة

وحطمت أغنية جديدة للمغنية الكولومبية، شاكيرا، الأرقام القياسية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان لافتًا أن الأغنية تسخر من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي. ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الأغنية بـ”الفظة”.

وخلال 24 ساعة، حصدت الأغنية 66 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وذلك على حتى مساء أمس الجمعة. وبهذا الرقم، أصبحت الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع.

كلمات الأغنية

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا: استبدلت سيارة فيراري بسيارة رينو توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو. وغنت أيضًا: لقد أصبحت خارج دورك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.

وتابعت شاكيرا خلال أغنيتها: “لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل”.”وعندما كنت أحتاجك، كنت تعطيني أسوأ ما فيك”.

وكانت شاكيرا وبيكيه انفصلا، العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا، وأنجبا طفلين، ولا يزال الاثنان يخوضان نزاعًا قضائيًا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية ما قالت إنها خيانة من جانب بيكيه.