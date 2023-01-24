مكافأة 15 مليون دولار للإبلاغ عن شبكات الحرس الثوري المالية عقوبات رادعة على المتسولين غير السعوديين بيل جيتس يحذر من وباء أقوى من كورونا ويتعهد بالتبرع بنصف ثروته الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية
حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس من وباء جديد أقوى من كوفيد-19 من صنع البشر، مشيدًا بسياسات أستراليا وسبع دول أخرى التي حافظت على معدلات الإصابة منخفضة قبل إدخال اللقاحات، وتوقع الكلفة الاقتصادية للوباء القادم بأكثر من 10 تريليونات دولار من الخسائر الاقتصادية.
وتعهد الملياردير بالتبرع بنصف ثروته لأسباب نبيلة ومحاولة وضع قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتعليم على قدم المساواة.
وأفاد مؤسس شركة مايكروسوفت، خلال حديثه لمعهد Lowy Institute، وهو معهد أبحاث في مدينة سيدني، أن النظام الدولي القائم على الإرادة السياسية المتبادلة يجب عليه ضرورة التعامل مع الأوبئة في المستقبل وطرح خلافاتهم والعمل معًا للاستعداد للفيروس القادم.
وأردف: نحن بحاجة إلى تمرين شامل للتأهب للوباء كل خمس سنوات على المستويين الوطني والإقليمي وبحاجة إلى مجموعة عالمية لتقييم الجميع.
وانتقد الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب لتهديدها بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية وحجب التمويل، ودعا إلى زيادة موارد وكالة الصحة الدولية.