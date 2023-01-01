تاوامبا يسعى لاستعادة بريقه

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يأمل المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا في التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
واستعاد تاوامبا جزءًا من مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تسجيل هدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بالأمس، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم.
وأكد تاوامبا أنه يسعى للعودة إلى سجله التهديفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مبديًا في الوقت ذاته سعادته باستعادة بريقه وقيادة سكري القصيم لتحقيق الانتصارات.
ويُعد تاوامبا واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري المحترفين خلال المواسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 21 هدفًا وصنع 5 أهداف موسم 2018/ 2019، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة الموسم التالي.
وواصل المهاجم الكاميروني تألقه في دوري المحترفين موسم 2020/ 2021، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، وهز الشباك 18 مرة الموسم الماضي، وقدم تمريرتين حاسمتين.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الرائد بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في الفوز بنتيجة 3/2.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الـ11.