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يسبب الاختناق والوفاة

تحذير من استخدام الفحم للتدفئة في المنازل

2023-01-10 الساعة 2:38
تحذير من استخدام الفحم للتدفئة في المنازل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور ريان المصلي، استشاري الأمراض الصدرية والمناظر، أن غاز أول أكسيد الكربون الموجود في الفحم عند استخدامه للتدفئة يسبب الوفاة، محذرًا من استخدامه في الأماكن المغلقة أثناء التدفئة.

أعراض استنشاق الغاز

وأوضح المصلي خلال تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الأعراض التي تصيب الأطفال عند استنشاق غاز أول أكسيد الكربون ليست دقيقة، ولكن يظهر عليهم الانزعاج والعصبية.

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وأكد أن الأعراض الشائعة عند الجميع جراء استنشاقه عند إشعال الفحم للتدفئة، تتمثل في الغثيان، الصداع، الدوخة، فقدان في الوعي أحيانًا، كما يتسبب في حالات اختناق حيث يتسرب إلى المنازل دون الشعور به نظرًا لأنه لا طعم ولا رائحة له.

نصائح مهمة

وكان أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري قدم في وقت سابق، عدة نصائح عند استخدام وسائل التدفئة ومنها:

ـ لا تستخدم الفحم للتدفئة إلا بعد فتح جزء من النوافذ والباب ولا تدخله الغرفة إلا إذا صار جمرًا بالكامل.

ـ لا بد من توصيل التدفئة بالفيش مباشرة وليس عبر تحويله وإلا قد تسبب حريقًا.

ـ ضرورة عدم استخدام المكيف الحار أثناء النوم أبدًا إلا مع التهوية.

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