تحذير من تطبيق شهير يسطو على البيانات المصرفية

حذر خبراء في أمن المعلومات من تطبيق شائع يعمل على أنظمة تشغيل أندرويد، فيما حثوا مستخدمي الهواتف الذكية على حذفه على الفور إن كان مثبتًا لديهم.

تطبيق تودو

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بأن التطبيق المعني هو”Todo: Day Manager” الذي يساعد أصحاب الهواتف على إدارة مهامهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها.

وقال خبراء إن التطبيق يمكنه الاستيلاء على معلوماتك المصرفية، وحتى الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك.

أضرار التطبيق

أوضحوا أن التطبيق يفعل ذلك عن طريق اعتراض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لمداهمة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك. وعند تثبيته، يطلب التطبيق الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وإذا وافقت على ذلك فقد تجد صعوبة في حذفه وفق الخبراء، حيث سيضيف نفسه كمسؤول عن الجهاز ولن يسمح للمستخدم بتعطيله.

وإذا منحت التطبيق حق الوصول لبعض المعلومات المهمة، فقد تضطر إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفك للتخلص من التطبيق، وفقًا لفوكس نيوز.