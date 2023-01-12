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من يستخدمون تطبيق تيك توك

تحذير من ثغرة أمنية تهدد مستخدمي هواتف أندرويد

2023-01-12 الساعة 2:43
تحذير من ثغرة أمنية تهدد مستخدمي هواتف أندرويد
المواطن - فريق التحرير

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أثارت ثغرة أمنية تعمل على اختراق هواتف أندرويد، الذعر والقلق بين مستخدمي التكنولوجيا في كافة أنحاء العالم بعد تحذير الخبراء من انتشارها.

تحذير لمستخدمي أندرويد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي هواتف أندرويد الذين يستخدمون تطبيق “تيك توك”، من وجود ثغرة أمنية جديدة، قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم الشخصية.

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المصادقة الثنائية

وبحسب ما أوضحه تطبيق الفيديوهات الشهير “تيك توك” فإن الثغرة الأمنية تتمثل في قدرة المتسللين على تجاوز المصادقة الثنائية بدون أي أدوات أو حيل خاصة، عن طريق تسجيل الدخول مرارًا وتكرارًا على الحساب حتى يجرى تخطي ميزة التحقق من الخطوتين.

وتتطلب الثغرة الأمنية الوصول إلى البريد الإلكتروني، بالإضافة لكلمة المرور الخاصة بالمستخدم أو رقم الهاتف والرمز المرتبط بالحساب، ولكن بحسب “تيك توك” تم الكشف عن هذه الثغرة وإصلاحها.

نصائح

ومع ذلك، نصح الخبراء مستخدمي تيك توك، بتحديث كلمات المرور الخاصة بهم في حالة تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى تفاصيلهم، وذلك بعد أن أصبح تطبيق الفيديوهات الشهير مملوكًا لواحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في الصين، والمعروفة باسم ByteDance، ليصبح أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم.

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