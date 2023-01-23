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الانفصال يكون آخر مراحل العلاج

تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء

2023-01-23 الساعة 1:32
تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الأخصائية الاجتماعية طرفة المهيلب، أن قرار الانفصال يعود إلى الزوج والزوجة.

الضرر يصل إلى الأبناء

وقالت المهيلب خلال لقائها ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الضرر من العلاقة الزوجية (غير الجيدة) قد يصل إلى الأبناء ويصل الأمر إلى مرحلة الطلاق.

وتابعت، أن الانفصال يكون آخر مراحل العلاج، لأن الحياة الزوجية قد تكون غير جيدة في نفس الوقت الذي تكون العلاقة الأسرية جميلة بوجود آباء وأمهات لديهم مرونة نفسية وتكيفية تعتمد على قيام الإنسان بالفصل بين كونه زوجًا وبين أنه أب.

الطلاق الصامت

وأضافت: أن الطلاق الصامت حالة انفصال بين الزوجين بانعدام التواصل في إحدى مراحل الحياة الزوجية بالابتعاد نفسيًّا أو شعوريًّا أو جسديًّا، ويحمل نفس مصطلح الخرس الزوجي وكلاهما مصطلح لمعنى واحد.

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