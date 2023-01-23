تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء

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أكدت الأخصائية الاجتماعية طرفة المهيلب، أن قرار الانفصال يعود إلى الزوج والزوجة.
أخصائية اجتماعية: إذا وصل الطلاق الصامت لهذه المرحلة؛ يكون الطلاق الفعلي أفضل من استمرار العلاقة بين الزوجين @tarfah_2030@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/89VacVQJZHقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 22, 2023
وقالت المهيلب خلال لقائها ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الضرر من العلاقة الزوجية (غير الجيدة) قد يصل إلى الأبناء ويصل الأمر إلى مرحلة الطلاق.
وتابعت، أن الانفصال يكون آخر مراحل العلاج، لأن الحياة الزوجية قد تكون غير جيدة في نفس الوقت الذي تكون العلاقة الأسرية جميلة بوجود آباء وأمهات لديهم مرونة نفسية وتكيفية تعتمد على قيام الإنسان بالفصل بين كونه زوجًا وبين أنه أب.
وأضافت: أن الطلاق الصامت حالة انفصال بين الزوجين بانعدام التواصل في إحدى مراحل الحياة الزوجية بالابتعاد نفسيًّا أو شعوريًّا أو جسديًّا، ويحمل نفس مصطلح الخرس الزوجي وكلاهما مصطلح لمعنى واحد.