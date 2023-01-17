تدخل جراحي ينقذ حياة فتاة تعرضت لحادث مروع في جدة

أجرى أطباء المخ والأعصاب في محافظة جدة تدخلاً جراحياً عاجلاً، أسهم بفضلٍ من الله، في إنقاذ حياة فتاة عشرينية تعرّضت لحادث مروري مروّع استغرق 5 ساعات في غرفة العمليات وتكلل ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة جدة، في بيان لها، أن مستشفى الملك فهد بالمحافظة تلقى بلاغاً عاجلاً من أحد المستشفيات بالمحافظة عن وجود حالة إنقاذ حياة طارئة وعاجلة تحتاج إلى تدخل في تخصصات دقيقة، حيث استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود إصابات متعددة بجسم المريضة مع انخلاع كسر حاد بفقرتَي الرقبة الرابعة والخامسة، مما قد ينتج عنه ضيق شديد في التنفس وعدم حركة في الأطراف الأربعة معاً.

تدخل جراحي عاجل

وأضافت صحة جدة، أن الفريق الطبي المعالج للحالة قرر على الفور إدخال المريضة إلى قسم العمليات وإجراء التدخل الجراحي العاجل الذي جرى فيه عمل شد رقبي هيكلي وإعادة الخلع الرقبي جراحياً، وعمل تثبيت الكسر والفقرات المتضررة بأجهزة وأدوات خاصة بعمليات جراحة المخ والأعصاب، و إزالة الضغط الشديد على الحبل الشوكي، وتمّ إجراء تحرير الحبل الشوكي باستخدام المجهر وجهاز الملاحة الجراحي الموجه والمخصص لعمليات جراحة المخ والأعصاب الدقيقة.

النقل للعناية المشددة

وتابعت أنه تم بعد إجراء العملية نقل المريضة لقسم العناية المشددة نظراً لخطورة الحالة والاحتياج للمتابعة الدقيقة من قِبل الطواقم الطبية لحين تجد الحالة تحسناً ملحوظاً ومستمراً وتنقل لغرف التنويم ويتم إكمال البرنامج العلاجي من قِبل طواقم التمريض وأقسام التأهيل العلاجي، وتم بحمد الله تماثل المريضة للشفاء التدريجي وهي في تحسن مستمر.

يذكر أن مستشفى الملك فهد أجرى 150 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية خلال أسبوع من الفترة 8 – 14 يناير في العام الميلادي الجديد.