Icon

ولي العهد يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين 4 قطاعات Icon الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة Icon مجلة عالمية: رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض Icon وزير الاقتصاد: المملكة تمتلك عوامل جذب الاستثمار الأجنبي Icon مشاهد لجريان السيول في روضة سدير Icon الجدعان من دافوس: يجب استخدام التكنولوجيا لإدارة الأزمات Icon ضبط مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر بعسير Icon مشاهد لتدفق شلالات الطوقي Icon سبب رئيسي يُعرضك لـ الاحتيال الرقمي Icon معرض الصناعات السعودي العُماني تجربة فريدة تجمع الثقافتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكللت العملية بالنجاح

تدخل جراحي ينقذ حياة فتاة تعرضت لحادث مروع في جدة

2023-01-17 الساعة 12:40
تدخل جراحي ينقذ حياة فتاة تعرضت لحادث مروع في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى أطباء المخ والأعصاب في محافظة جدة تدخلاً جراحياً عاجلاً، أسهم بفضلٍ من الله، في إنقاذ حياة فتاة عشرينية تعرّضت لحادث مروري مروّع استغرق 5 ساعات في غرفة العمليات وتكلل ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة جدة، في بيان لها، أن مستشفى الملك فهد بالمحافظة تلقى بلاغاً عاجلاً من أحد المستشفيات بالمحافظة عن وجود حالة إنقاذ حياة طارئة وعاجلة تحتاج إلى تدخل في تخصصات دقيقة، حيث استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود إصابات متعددة بجسم المريضة مع انخلاع كسر حاد بفقرتَي الرقبة الرابعة والخامسة، مما قد ينتج عنه ضيق شديد في التنفس وعدم حركة في الأطراف الأربعة معاً.

قد يهمّك أيضاً
Img

نفط أرامكو الأفضل مكانة والأكثر استدامة بالأسواق العالمية

Img

برشلونة يضرب موعدًا مع غريمه ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني

تدخل جراحي عاجل

وأضافت صحة جدة، أن الفريق الطبي المعالج للحالة قرر على الفور إدخال المريضة إلى قسم العمليات وإجراء التدخل الجراحي العاجل الذي جرى فيه عمل شد رقبي هيكلي وإعادة الخلع الرقبي جراحياً، وعمل تثبيت الكسر والفقرات المتضررة بأجهزة وأدوات خاصة بعمليات جراحة المخ والأعصاب، و إزالة الضغط الشديد على الحبل الشوكي، وتمّ إجراء تحرير الحبل الشوكي باستخدام المجهر وجهاز الملاحة الجراحي الموجه والمخصص لعمليات جراحة المخ والأعصاب الدقيقة.

النقل للعناية المشددة

وتابعت أنه تم بعد إجراء العملية نقل المريضة لقسم العناية المشددة نظراً لخطورة الحالة والاحتياج للمتابعة الدقيقة من قِبل الطواقم الطبية لحين تجد الحالة تحسناً ملحوظاً ومستمراً وتنقل لغرف التنويم ويتم إكمال البرنامج العلاجي من قِبل طواقم التمريض وأقسام التأهيل العلاجي، وتم بحمد الله تماثل المريضة للشفاء التدريجي وهي في تحسن مستمر.

يذكر أن مستشفى الملك فهد أجرى 150 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية خلال أسبوع من الفترة 8 – 14 يناير في العام الميلادي الجديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم