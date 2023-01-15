ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20

انفرد نادي آرسنال بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ20 من البريميرليج مساء اليوم الأحد.

نتائج مباريات الجولة الـ20

وبدأت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي أول أمس الجمعة بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

واستُكملت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، حيث شهدت فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2/ 1، بينما فاز ساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وفاز نوتنجهام فورست على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز برايتون على ليفربول بثلاثية دون رد.

بينما فاز برينتفورد على بورنموث بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بجانب فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد، كما فاز آرسنال على توتنهام بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًّا برصيد 47 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 39 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 38 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 38 نقطة، وتوتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

فولهام في المركز السادس برصيد 31 نقطة، برايتون في المركز السابع، برصيد 30 نقطة، برينتفورد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ليفربول تاسعًا برصيد 28 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 28 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، ليستر سيتي في المركز الـ14 وليدز يونايتد في المركز الـ15، وولفرهامبتون في المركز الـ16 ولكل منهم 17 نقطة، بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وست هام يونايتد في المركز الـ18 وإيفرتون في المركز الـ19 “قبل الأخير”، وساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 15 نقطة للفرق الـ3.