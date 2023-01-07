ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ12

حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

مباريات الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12، بدأت أول أمس الخميس بفوز الرائد على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الهلال على الاتحاد بهدف دون رد.

وفاز نادي الوحدة على الشباب بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباريات أمس الجمعة، فاز النصر على الطائي بهدفين دون رد، بينما فاز الخليج على التعاون بهدف دون رد، أما العدالة ففاز على الفتح بنتيجة هدفين لهدف.

وفي اليوم، تعادل الفيحاء مع الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق، أما الاتفاق ففاز على نادي أبها بهدفين لهدف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ولكل منهما 25 نقطة.

الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا، برصيد 18 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 16 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.