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مؤكدًا أن الحملة لا تزال مستمرة

تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف

2023-01-27 الساعة 11:02
تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف
المواطن - فريق التحرير

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استنكر الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الاستخبارات الأسبق، واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

توجه إرهابي

وقال الأمير تركي الفيصل في تصريح له إلى “قناة السعودية”: إن مثل هذه الحملات التي تدعمها وتروجها حكومات هذه الدول، متابعًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله هذا دليل أنه هناك حملة ولا تزال قائمة للأسف، وللأسف تجد رواجًا وتدعيمًا من المؤسسات الحكومية في هذه الدول لمثل هذا التوجه غير الإنساني والإرهابي في حقيقته”.

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استفزازات معادية للإسلام

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم الاستفزازات المعادية للإسلام بـ”المروعة”، وذلك بعد أن أحرق سياسي يميني نسخة من القرآن خلال احتجاج أقرته الشرطة خارج السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

حادثة الحرق بالسويد

وقعت الحادثة خلال إحدى المظاهرات التي أعطيت لها الضوء الأخضر من قبل شرطة ستوكهولم لتنفيذها خارج السفارة التركية يوم السبت، حيث تظهر مقاطع فيديو من الحادثة السياسي اليمين المناهض للهجرة، راسموس بالودان، وهو يخاطب مصورًا حاملًا نسخة من القرآن، وبعد إلقاء خطابه شرع بعد ذلك في إشعال النار في الكتاب بولاعة.

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