تسريب الصور الرسمية لهاتفي سامسونج المرتقبين

كشفت صور مسربة لهاتفي سامسونج المرتقبين في فبراير المقبل، وتُظهر كاميرات الهاتفين، وتصميمهما، والألوان التي سيأتيان بها.

مواصفات الهاتفات

ونشر موقع Nieuwe Mobiel الصور الرسمية لهاتفي سامسونج المرتقبين وهما: جالاكسي إس 23 ألترا، وجالاكسي إس 23 بلس.

وكشفت الصور التي نشرها الموقع الهولندي، أن طرازي “Galaxy S23 Ultra” و “Galaxy S23 Plus” يتشاركان الإطار المعدني والتصميم الزجاجي الذي يبدو شبيهًا بهواتف آيفون الأحدث من آبل، وبعض الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال المدة الماضية.

وبخلاف هواتف سلسلة Galaxy S22، فإن الهواتف الثلاثة المرتقبة في سلسلة Galaxy S23 ستُتاح بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي الفاتح.

أكثر تسطحًا

وتكشف الصور الخاصة بهاتف Galaxy S23 Ultra المزود بالقلم الإلكتروني “إس بين”، عن بعض الاختلافات عن الهاتفين الآخرين في السلسلة.

ووفقًا للصور المسربة، فإن ظهر الهاتف سيكون أكثر تسطحًا مقارنةً بهاتف Galaxy S22 Ultra، وهو يحوي 5 حساسات للكاميرات: 3 منها تحوي عدسات أكبر من الحساسين الآخرين، وهي تمتاز بحلقة تحيط بها.

موعد الإصدار

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف Galaxy S23 Ultra سيمتاز بكاميرا خلفية رئيسية دقتها 200 ميجابكسل، وهي الأولى في هواتف جالاكسي من سامسونج. ويُعتقد أيضًا أنه سيقدم وظائف محسنة للتركيز البؤري التلقائي وتثبيت الصورة مقارنة بهاتف العام الماضي.

يُشار إلى أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هواتف سلسلة Galaxy S23 خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 1 فبراير المقبل.

حجز النسخ

ويمكن للمشترين حجز نسختهم من الهواتف المرتقبة والحصول على رصيد قدره 50 دولارًا أمريكيًا. ويمكن أيضًا الحصول على رصيد 100 دولار إن حجز المشترون هاتفًا مع الحاسوب المحمول جالاكسي بوك.

ويُتوقع أن تحوي هواتف Galaxy S23 المرتقبة الإصدار الأحدث والأسرع من معالجات كوالكوم، وهو: (Snapdragon 8 Gen 2)، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بحجم 512 جيجابايت. وبرمجيًا ستعمل هواتف السلسلة بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة (One UI 5.0).

ويمكن مشاهدة حدث جالاكسي بوك عبر موقع الشركة الرسمي Samsung.com، وقناتها عبر يوتيوب.