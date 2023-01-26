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أول إنتاج لشركة المشروبات الغازية

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا كولا

2023-01-26 الساعة 2:28
تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا كولا
المواطن - فريق التحرير

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كشف تسريب جديد أن شركة كوكا كولا تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية، ونُشرت صورة مسربة لما يُعتقد أنه أول هاتف من شركة صناعة المشروبات الغازية.

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أحدث التسريبات

ونشر حساب شهير للتسريبات على موقع تويتر صورة لهاتف يحمل اسم “كولا فون”، مرفقًا مع تغريدة قال فيها: النظرة الأولى على هاتف ColaPhone الجديد تمامًا.

وأضاف حساب آيس يونيفيرس: كوكا كولا ستتعاون مع أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية.

مواصفات الهاتف

ويظهر هاتف كولا فون باللون الأحمر مع كاميرتين خلفيتين، وشعار شركة كوكا كولا الكبير على جانب الهاتف، وفي الزاوية السفلى.

ونُشرت صور أخرى تكشف عن وجود حساب عبر موقع تويتر خاص بهاتف كولا فون، ويتابع حساب “Colaphoneglobal” الذي أُنشئ في شهر نوفمبر 2022، ثمانية حسابات لشركات صناعة الهواتف الذكية الصينية، مثل: بوكو، وأوبو، وشاومي، وون بلس، وهواوي، وريلمي.

إطلاقه بالهند

ويعتقد بعض المستخدمين على تويتر أن هاتف “ColaPhon” هو نسخة عن هاتف ريلمي 10 من شركة ريلمي. ومن المتوقع إطلاقه قريبًا في الهند.

وفي حال مضت كوكا كولا في إطلاق هاتفها الذكي كولا فون، فلن تكون الأولى، إذ سبقتها نظيرتها ومنافستها بيبسي بإطلاق هاتف ذكي قبل نحو 8 سنوات.

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