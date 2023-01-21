Icon

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة Icon النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق Icon مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر Icon الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين Icon صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية Icon حكام مباراة الوحدة ضد الطائي Icon مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن Icon الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تناولوا عقارًا لمعالجة نوبات الصرع

تسمم تلاميذ بعد تحدي النوم عبر تيك توك

2023-01-21 الساعة 1:33
تسمم تلاميذ بعد تحدي النوم عبر تيك توك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍ رائج عبر منصة تيك توك، تسبب في تسمم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعًا من الأدوية.

تحدي النوم

ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف مَن ينام آخرًا يفوز، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار “كلونازيبام”، الذي يُستخدم عادة لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط.

قد يهمّك أيضاً
Img

وفاة وزير خارجية الجابون بأزمة قلبية خلال اجتماع حكومي

Img

أميرِ الرياض يكرِّم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وسط تنافسية عالية

ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء، وأشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة المكسيكية، إلى أن عناصر الإسعاف عالجوا 5 قاصرين تعرضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو الخميس الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

تسمم التلاميذ

وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن 3 حالات مماثلة سُجلت فيها. ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.

وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا: للأسف، غالبا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر.

خطورة التحدي

وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصًا يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك، إلا أن مستخدمين آخرين نشروا مقاطع فيديو حذروا فيها من خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم