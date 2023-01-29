تشارلز يسعى لإبرام صفقة صلح مع هاري

يسعى الملك البريطاني تشارلز الثالث، لإبرام صفقة تسمح لابنه الأمير هاري بحضور حفل تتويجه، لكن هذه المساعي واجهت مقاومة من الابن الأكبر الأمير ويليام.

اتفاق سلام

وقالت مصادر بارزة قريبة من قصر لامبيث، المقر الرسمي لكبير أساقفة كانتربري، لصحيفة ديلي ميل، إن الملك تشارلز الثالث يريد من جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، إبرام اتفاق مع أبنائه المتخاصمين يسمح لهاري وزوجته ميجان بحضور حفل وستمنستر في مايو المقبل.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن تشارلز يفكر في إجراء مقابلة تلفزيونية خاصة به قبل التتويج.

حفل التتويج

ويعتقد الملك أن غياب هاري وميجان عن التتويج سيكون مصدر للإلهاء بشكل أكبر من وجودهما، لذا فهو مستعد لتقديم تنازلات لإقناعهما بالحضور.

وأفادت الصحيفة بأن ويليام قلق من أن يستغل شقيقه الحدث لتنظيم حيلة من شأنها أن تلقي بظلالها على الحدث.

تعليق القصر

وقال أحد المصادر: المسألة الجوهرية هي ما إذا كانوا سيحضرون التتويج، وإذا فعلوا، فبأي شروط وأحكام.

ورفض كل من قصر لامبيث وقصر باكنغهام التعليق، بينما قال مصدر مقرب من الأمير ويليام إنهم ليسوا على علم بأي مفاوضات من هذا القبيل بشأن التتويج. ولم يرد ممثلو هاري على طلب للتعليق.