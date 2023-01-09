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ضمن منافسات خليجي 25

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق

2023-01-09 الساعة 6:10
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني سعد الشهري، قبل قليل، عن تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق ضمن منافسات كأس الخليج “خليجي 25”.

المنتخب السعودي ضد العراق

ويلعب المنتخب السعودي ضد العراق، عند الساعة 7:15 مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في “خليجي 25”، على ملعب البصرة الدولي.

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المنتخب السعودي في خليجي 25
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأخضر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 برصيد 3 نقاط، فيما يقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

منتخب العراق في خليجي 25
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

تشكيل الأخضر

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة العراق، كالتالي؛ نواف العقيدي، مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود، عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، سعد النصر ورائد الغامدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي في مواجهة اليوم، كل من؛ محمد العيسى، عبدالباسط هوساوي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، فيصل الغامدي، تركي العمار، حسين العيسى، أحمد الغامدي ومحمد مران.

السعودية ضد العراق
تشكيل السعودية – المصدر @SaudiNT

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