وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر أنفاق مكة المكرمة تعزز انسيابية الحركة المرورية رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات تحذير من الأرصاد لأهالي القصيم : عواصف وأمطار حتى الـ 10 مساءً مقتل جزائرية على يد ثلاثيني استدرجها عبر السناب
أعلن المدير الفني سعد الشهري، قبل قليل، عن تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق ضمن منافسات كأس الخليج “خليجي 25”.
ويلعب المنتخب السعودي ضد العراق، عند الساعة 7:15 مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في “خليجي 25”، على ملعب البصرة الدولي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الأخضر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 برصيد 3 نقاط، فيما يقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.
وجاء تشكيل الأخضر في مباراة العراق، كالتالي؛ نواف العقيدي، مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود، عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، سعد النصر ورائد الغامدي.
ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي في مواجهة اليوم، كل من؛ محمد العيسى، عبدالباسط هوساوي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، فيصل الغامدي، تركي العمار، حسين العيسى، أحمد الغامدي ومحمد مران.