تعاون سعودي مصري للاستفادة من ثروات التعدين

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، سعادته بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض قي نسخته، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا الدعم والتعاون المستمر بين المملكة ومصر.
فيديو | وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا:قد يهمّك أيضاً
المملكة داعمة لمصر في كافة الأنشطة وهناك تعاون في قطاع التعدين للاستفادة من الثروات الطبيعية#مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/y1qtXEfToe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
وأكد الملا في حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أن الدعم والتعاون بين المملكة ومصر دائم ومتنوع في جميع الأنشطة.
وأضاف أن قطاع التعدين في المملكة ومصر ما زال في سنواته الأولى، لافتًا إلى وجود تعاون بين البلدين للوصول إلى الفائدة القصوى لهذه الثروات الطبيعية من التعدين.
انطلق اليوم في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.