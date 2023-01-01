تعديل توقيت اليوم الدراسي بالقنفدة اعتبارًا من الغد

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قررت إدارة تعليم القنفدة، اليوم الأحد، تعديل توقيت بدء اليوم الدراسي لكافة مراحل التعليم بدءًا من يوم غد الاثنين الموافق 6/9/ 1444هـ، وذلك في إطار حرصها لتحقيق المصلحة العامة.
وأوضحت تعليم القنفدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن القرار يأتي حرصًا من الإدارة على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القنفدة، تزامنًا مع برودة الأجواء التي تشهدها معظم مدن المملكة خلال هذه الفترة.
وأوضحت الإدارة، أن القرار يشمل جميع مدارس تعليم القنفدة الحكومية والأهلية (بنين – بنات)، على أن يبدأ بداية الاصطفاف الصباحي في الساعة 7.15 صباحًا، والحصة الأولى في الـ 7.30 صباحًا.