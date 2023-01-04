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بعد مشاركته ضد كاسيرينيو

تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد

2023-01-04 الساعة 2:50
تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن استمرار النجم البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أصبح أكثر صعوبة بعد مواجهة كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا.

فوز ريال مدريد ضد كاسيرينيو

ولعب ريال مدريد ضد كاسيرينيو بالأمس، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بصعوبة بهدف دون رد، سجله النجم البرازيلي رودريجو جوس عند الدقيقة 69.

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REAL MADRID
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

معاناة هازارد مستمرة

ودفع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالبلجيكي هازارد في التشكيل الأساسي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، الأمر الذي يزيد من تعقيد موقفه.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هازارد لم يستغل الفرصة التي منحها له أنشيلوتي، بالمشاركة في مباراة كاسيرينيو، ولم يقدم أي شيء طوال فترة مشاركته لمدة 69 دقيقة”.

وأضافت: “هازارد بالكاد كان يخرج بالكرة من وسط ملعب ريال مدريد، قبل أن ينجح لاعبو الفريق الذي يشارك في الدرجات الأدنى في إيقافه، وما زاد من سوء حظه، هو أن رودريجو جوس، الذي حل مكانه هو من سجل هدف الفوز”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وتابعت “موندو ديبورتيفو”: “سيكون لتلك المباراة تأثير سلبي واضح على مستقبل هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خاصة وأنها ستفقد أنشيلوتي الثقة فيه في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا”.

وينتهي عقد هازارد مع المرينغي في صيف عام 2024، إلا أن الإدارة فتحت الباب أمام رحيله سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو بنهاية الموسم.

نجم REAL MADRID هازارد
هازارد – المصدر sportsbrief

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