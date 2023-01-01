قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 9 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت أن الدوام سيكون لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة في مكة

وكانت إدارة تعليم مكة أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الاثنين 9 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي “للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).