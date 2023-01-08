تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الطائف والمحافظات التابعة لها

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أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس تعليم الطائف والمحافظات التابعة له وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الاثنين بـتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.
وأعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.