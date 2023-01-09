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الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن

2023-01-09 الساعة 7:45
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن
المواطن- فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

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جامعة حفر الباطن

كما قررت جامعة حفر الباطن أيضًا تعليق الدراسة الحضورية.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء 10 يناير 2023 م في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن فقط.

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