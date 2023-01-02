تعليق الدراسة الحضورية في مدارس ينبع اليوم

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أعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، بالتزامن مع الحال المطرية التي تشهدها المملكة.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الاثنين 9/ 6/ 1444هـ بمدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها.
ولفتت الإدارة إلى أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
يذكر أن عددًا من الإدارات التعليمية قد أعلنت تعليق الدراسة اليوم الاثنين؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ نظرًا لتقلبات الجو غير المستقر والحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.