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وفق التوجيه السابق للحالة المطرية

تعليم الشمالية: الدوام حضوريًّا عند التاسعة الأربعاء والخميس

2023-01-17 الساعة 9:25
تعليم الشمالية: الدوام حضوريًّا عند التاسعة الأربعاء والخميس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، استعدادها لاستقبال الطلاب في اليوم الدراسي وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحًا يومي الأربعاء والخميس.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: تواصل غدًا جميع مدارس تعليم الحدود الشمالية عملها حضوريًّا، علمًا: أن بدء اليوم الدراسي وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحًا، يومي الأربعاء والخميس 25- 26/ 06/ 1444هـ.

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الدراسة عن بعد بسبب الطقس

وكانت إدارة تعليم الحدود الشمالية، قد أعلنت في وقت سابق، استمرار الدراسة عن اليوم الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، الثلاثاء 24/ 06/ 1444 في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.

 

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