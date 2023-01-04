تعليم الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب الأحوال الجوية

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قررت إدارة تعليم الطائف استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان لها إنها قررت استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.
يذكر أن إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.