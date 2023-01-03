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تعليم المخواة: تعليق الدارسة الحضورية غدًا في الحجرة وقلوة وبعض المراكز

2023-01-03 الساعة 8:48
تعليم المخواة: تعليق الدارسة الحضورية غدًا في الحجرة وقلوة وبعض المراكز
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة استمرار الدراسة “عن بعد” ليوم غد في جميع مدارس محافظتي قلوة والحجرة ومراكز ناوان ونيرا والأخيلة، ولمنسوبي ومنسوبات المدارس في المحافظات والمراكز المذكورة.

تعليق الدراسة

وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء حرصاً على سلامة الجميع، ‏وسيكون الدوام “عن بعد” عبر “منصة مدرستي” للطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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