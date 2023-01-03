تعليم حفر الباطن: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

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أعلنت إدارة التعليم بحفر الباطن، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الأربعاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكانت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، قررت استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.