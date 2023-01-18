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للوقاية من أمراض البرد المصاحبة للشتاء

تعليم حفر الباطن يوجه بارتداء الملابس الشتوية

2023-01-18 الساعة 11:13
تعليم حفر الباطن يوجه بارتداء الملابس الشتوية
المواطن - فريق التحرير

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دعت إدارة تعليم حفر الباطن، اليوم الأربعاء، أولياء الأمور لتوجيه أبنائهم إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من أمراض البرد المصاحبة لفصل الشتاء.

وقالت إدارة تعليم عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم توجيه أبنائكم وبناتكم إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من أمراض البرد المصاحبة لفصل الشتاء .

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طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.

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