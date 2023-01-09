مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية
أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بهدف تمكين الممثل النظامي للمؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من استعراض القضايا وما يرتبط بها من خدمات.
وأوضحت أن الطلبات المتاحة للمنشآت هي اعتراض على الحكم، وطلب النقض، والتماس إعادة النظر، وطلبات الإدخال، والاستمرار في قضية مشطوبة، ووقف أو استمرار السير في القضية، وإضافة ممثل، وتصحيح الحكم وتفسيره.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمات يكون عن طريق خطوات ميسرة حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حساب المنشأة، ثم الدخول إلى قائمة القضايا، واختيار قضية محددة، ثم اختيار تبويب الطلبات من القائمة الجانبية، والضغط على زر “جديد”، فيعرض النظام الطلبات المتاحة تلقائياً. يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز” في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.