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منها الاعتراض على الحكم وطلب النقض والتماس إعادة النظر

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز

2023-01-09 الساعة 3:39
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز
المواطن- واس

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أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بهدف تمكين الممثل النظامي للمؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من استعراض القضايا وما يرتبط بها من خدمات.

الخدمات القضائية للمنشآت

وأوضحت أن الطلبات المتاحة للمنشآت هي اعتراض على الحكم، وطلب النقض، والتماس إعادة النظر، وطلبات الإدخال، والاستمرار في قضية مشطوبة، ووقف أو استمرار السير في القضية، وإضافة ممثل، وتصحيح الحكم وتفسيره.

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الحصول على الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمات يكون عن طريق خطوات ميسرة حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حساب المنشأة، ثم الدخول إلى قائمة القضايا، واختيار قضية محددة، ثم اختيار تبويب الطلبات من القائمة الجانبية، والضغط على زر “جديد”، فيعرض النظام الطلبات المتاحة تلقائياً. يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة “حساب المنشآت” عبر بوابة “ناجز” في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

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