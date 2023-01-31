تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، زمالات طبية)، للعام الجامعي 1445هـ برسوم دراسية، حيث سيكون القبول لهذا العام على 42 برنامجًا للماجستير، و8 برامج للدكتوراه، و23 برنامجًا للزمالة الطبية.

فترة التقديم

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعد السعدي، أن التقديم على البرامج يبدأ غدًا الموافق 1 فبراير 2023م، ويستمر التقديم إلى نهاية يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023م.

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني (هنا) أيقونة بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا، كما يتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني (هنا).