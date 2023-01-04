تمديد تعليق الدراسة بجامعة الملك سعود فرع جدة غدًا

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال
أعلنت إدارة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الخميس، في فرع الجامعة بجدة.
وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، فقد تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الخميس 12/ 6/ 1444هـ، في فرع الجامعة بجدة، وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين) على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم الغد.
يذكر أن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أعلنت قبل يومين أن الدراسة ستكون عن بعد في فرع جدة، تزامنًا مع تقارير الأرصاد.
وقالت الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في فرع الجامعة بجدة، وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين)، على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد.