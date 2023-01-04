تمديد تعليق الدراسة بجامعة الملك سعود فرع جدة غدًا

أعلنت إدارة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الخميس، في فرع الجامعة بجدة.

تمديد تعليق الدراسة

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، فقد تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الخميس 12/ 6/ 1444هـ، في فرع الجامعة بجدة، وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين) على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم الغد.

يذكر أن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أعلنت قبل يومين أن الدراسة ستكون عن بعد في فرع جدة، تزامنًا مع تقارير الأرصاد.

الدراسة أونلاين

وقالت الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في فرع الجامعة بجدة، وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين)، على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد.