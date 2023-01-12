تناول المسكنات بشكل يومي يسبب الفشل الكلوي

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أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن المسكنات تعد الأكثر فتكًا بحياة الإنسان؛ حيث تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية، ونتائجها تصل إلى الفشل الكلوي وفشل الكبد.
وتابع الخضيري، خلال لقائه مع قناة السعودية، أن المسكنات جيدة ولكن إذا استخدمت وقت اللزوم وعند الإحساس بالألم أو الحرارة، وتكون بنصيحة الطبيب.
ولفت الخضيري إلى أن تناول المسكنات 3 أيام أو أقل هي المدة التي تعد آمنة، مشيرًا إلى خطورتها إذا اتخذت بشكل يومي فسوف يكون لها تأثيرات جانبية خطيرة منها الفشل الكلوي وفشل الكبد.
يذكر أن أمريكا تنتج سنويًّا 76 مليار حبة من المسكنات، ولذلك نجد لديها أكثر من 40 ألف حالة وفاة سنويًّا سببها المسكنات، وفقًا لإحصائية عرضتها قناة السعودية.