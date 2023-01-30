تنبيه لمستخدمي الطرق في بحرة ورابغ وجدة: رياح وأتربة

نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق، لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من بحرة، رابغ، جدة، بشأن حالة الطقس المتوقعة، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وقالت القوات الأمنية على حساب أمن الطرق على موقع تويتر، اليوم الاثنين: ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (بحرة، رابغ، جدة) بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.