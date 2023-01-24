تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة بمنطقة مكة المكرمة الجاسر: لدينا 11 شركة عالمية لتنفيذ مشروع الجسر البري وظائف إدارية شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” 15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بمدينة الرياض مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد مكة وجازان الأعلى حرارة و3 مدن تسجل الأدنى بـ 6 مئوية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وتكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح الأرصاد، في تنبيه متقدم، على “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية على كل من: “أضم- ميسان- الطائف- العرضيات”، حتى الثامنة مساء اليوم.
وتوقع المركز كذلك تكون سحب رعدية ممطرة على كل من: “القنفذة- الليث”، وسحب رعدية ورياح نشطة على: “الخرمة- المويه- تربة- رنية”، وذلك حتى التاسعة مساء اليوم.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.