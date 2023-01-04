تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ مكة المكرمة

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (العاصمة المقدسة ،الجموم ، جدة ،الطائف، أضم، خليص، بحرة) بسبب هطول أمطار رعدية.
وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر” أن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك جريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.
ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).